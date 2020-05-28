Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 499 bin 167 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 792 bin 992’ye ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 745 bin 803 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 102 bin 107 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya 414 bin 661, Rusya 370 bin 680, İspanya 283 bin 849, İngiltere 267 bin 240, İtalya 231 bin 139, Fransa 182 bin 913, Almanya 181 bin 895, Türkiye 159 bin 797, Hindistan 158 bin 415, İran 141 bin 591, Peru 135 bin 905, Kanada 87 bin 519, Çin 82 bin 995, Şili 82 bin 289, Suudi Arabistan 78 bin 541, Meksika 78 bin 23, Pakistan 61 bin 227, Belçika 57 bin 592, Katar 48 bin 947, Hollanda 45 bin 768, Belarus 38 bin 956, Bangladeş 38 bin 292, Ekvador 38 bin 103, İsveç 35 bin 88, Singapur 32 bin 876, Birleşik Arap Emirlikleri 31 bin 969, Portekiz 31 bin 292, İsviçre 30 bin 776, Güney Afrika 25 bin 937, İrlanda 24 bin 803, Kolombiya 24 bin 104, Endonezya 23 bin 851, Kuveyt 23 bin 267, Polonya 22 bin 473 ve Ukrayna 21 bin 905."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 37 bin 460, İtalya 33 bin 72, Fransa 28 bin 596, İspanya 27 bin 118, Brezilya 25 bin 697, Belçika 9 bin 364, Meksika 8 bin 597, Almanya 8 bin 533, İran 7 bin 564, Kanada 6 bin 765, Hollanda 5 bin 871, Çin 4 bin 634, Hindistan 4 bin 534, Türkiye 4 bin 431, İsveç 4 bin 220, Peru 3 bin 983, Rusya 3 bin 968, Ekvador 3 bin 275, İsviçre 1917, İrlanda 1631, Endonezya 1473, Portekiz 1356, Pakistan 1260, Polonya 1028, Şili 841, Kolombiya 803, Ukrayna 658, Güney Afrika 552, Bangladeş 544, Suudi Arabistan 425, Birleşik Arap Emirlikleri 255, Belarus 214, Kuveyt 175, Katar 30 ve Singapur 23."