Koronavirüs, kalabalık ortamlarda kolaylıkla yayılabiliyor. Özellikle toplu taşıma araçları, bu açıdan büyük risk taşıyor.

ABD'deki Oregon Üniversitesi, metro istasyonuna ait bir simülasyon yayınladı. Sadece konuşma yoluyla virüsün nasıl bulaşabileceği gösterildi. Maske takmayan ya da sosyal mesafeyi korumayan kişilerin sebep olduğu tehlike gözler önüne serildi.

Nefes ya da konuşma yoluyla, kişilerden çıkan damlacıkların etrafa yayılmadığı, ancak yakın çevredekilere kolaylıkla bulaşabileceği anlatıldı. Bu nedenle, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlarda maske takılmasının önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Daha önce de farklı ortamlarda virüsün nasıl kolaylıkla yayılacağına dair benzer çalışmalar yapıldı. Koronavirüsün bir restoran büfesinde ya da bir süpermarketteki yayılım hızına dikkat çekildi.