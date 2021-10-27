Enerji krizi tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya zor bir kışa hazırlanıyor. Tüm dünya enerji krizi kıskacında...

Küresel salgın sonrası ekonomiyle birlikte talepteki hızlı artış ve hızla yükselen sanayi üretimi, tüm dünyada enerjiye olan ihtiyacı artırdı.

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri ve şiddetli kuraklık da alternatif enerji kaynaklarından üretilen enerjinin azalmasına yol açtı.

Enerji krizinden en çok etkilenen yerlerin başında Avrupa geliyor. Artan enerji talebi ile doğal gaz stoklarında hızlı erime yaşandı.

Avrupa derinden etkilendi

Avrupa ülkeleri yüksek gaz fiyatları ve gaz tedarikinde yaşanan sorunlar sebebiyle stoklarını yeteri kadar dolduramadı.

Avrupa'nın en büyük gaz ithalatçısı olan Rusya’nın artan talebe yeteri kadar karşılık vermemesi de doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında da tarihi artışlar oldu. Almanya'da benzin ve motorin fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de ortalama benzin fiyatı 1, 42 pound ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa krize çözüm bulamıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları, yüksek enerji fiyatlarına çözüm bulmak için Lüksemburg'da acil durum toplantısı yaptı. Ancak alınacak tedbirler üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Çin de enerji krizinden etkilenen ülkeler arasında. Elektrik üretiminde ana kaynak olarak kömür kullanan Çin'de kömür fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunu, Pekin yönetimini zor durumda bıraktı.

Ülkede bazı fabrikalar üretime ara vermek zorunda kalırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Dünya genelindeki enerji krizinin kısa sürede çözülmesi mümkün görünmezken, enerji fiyatlarının havaların soğuması ile daha da yükselmesi bekleniyor.