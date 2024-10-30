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Dünya
AA 30.10.2024 10:29

Dünya altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde rekor seviyeye çıktı

Küresel altın talebi bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Dünya altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde rekor seviyeye çıktı

Dünya Altın Konseyi'nin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yayımladığı Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, küresel altın talebi bu dönemde 1.313 ton oldu. Böylece, yılın üçüncü çeyreğinde dünya altın talebi yıllık bazda yüzde 5 artarak rekor seviyeye çıktı.

Altın talebindeki güçlü büyüme fiyatlara da yansırken, bu dönemdeki talebin değeri yıllık bazda yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar doları aştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde altın fiyatlarında üst üste rekorlar görüldü. Bu dönemde ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 yüksek seyretti ve ortalama ons fiyat bu dönemde 2 bin 474 dolar oldu.

Altına dayalı borsa yatırım fonları, talepteki büyümenin ana itici güçlerinden biri olarak öne çıktı ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altının piyasadaki konumu güçlendi.

Öte yandan, külçe ve madeni para yatırımı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 9 geriledi. Altın mücevher talebi de Hindistan'daki güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda yüzde 12 azaldı.

Merkez bankalarının altın alım hızı üçüncü çeyrekte yavaşlama göstererek 186 ton seviyesinde seyretti.

Yapay zeka ve teknoloji de altın kullanımını desteklemeye devam etti. Bu dönemde teknolojide altın kullanımı yıllık bazda yüzde 7 arttı.

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