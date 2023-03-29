Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 00:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dükkan sahibi hırsızlara kurşun yağdırdı: 1 ölü
Pakistan’da dükkan sahibi soyguna gelen hırsızlara kurşun yağdırdı. Hırsızlardan 1’i hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Karaçi kentinde pil dükkanını soymaya gelen 4 hırsıza dükkan sahibi kurşun yağdırdı.
Soygun sırasında 2 hırsız dışarıda beklerken, 2 hırsız ise ellerinde silahlarla dükkana girerek kasadaki paraları aldı.
Hırsızlar dükkandan çıkacakları sırada dükkan sahibi saklandığı kapının ardından hırsızlara kurşun yağdırdı.
Kurşunların hedefi olan 1 hırsız hayatını kaybederken, 3 hırsız olay yerinden motosikletlerle kaçtı.
Polis, kaçan 3 hırsızı yakaladı.
Son Haberler
- 00:53
- 00:39
- 00:37
- 00:55
- 00:35
Sıradaki Haber
ABD, üslerine yapılan saldırılara kendi istedikleri zaman ve yöntemle karşılık verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz