Tayland'da monarşi karşıtı bir kişi Büyük Saray’a bağlı olan ve Tayland Kraliyet Tapınağı olarak bilinen Wat Phra Kaew Tapınağı’nın (Zümrüt Tapınağı) duvarına sprey boya ile monarşi karşıtı semboller çizdi.

Eylemci, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, eylemcinin Bangoen isimli 25 yaşındaki monarşi karşıtı eylemleriyle bilinen bir sanatçı olduğu açıkladı.

Bangoen’in gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerini karakola kadar takip eden ve bu sırada sosyal medyada canlı yayın yaptığı tespit edilen Thanapol isimli 14 yaşındaki bir kız da polis tarafından gözaltına alındı.

Thanapol’un gözaltına alındığı sırada cep telefonuyla sosyal medyada yaptığı canlı yayın devam ederken, karakolda yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Son dönemlerde sıkça monarşi karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan Tayland’da 14 yaşındaki kızın polis ekiplerince sert bir müdahale ile gözaltına alınması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Tayland'da kraliyet ailesini aşağılamaya ve tehdit etmeye yönelik uygulanan Ceza Kanunu'nun 112. maddesine atıfta bulunan 112 numarası, Tayland'da monarşi karşıtı eylemciler tarafından kullanılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.