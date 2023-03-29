Fransız meclisinde, Sovyet rejiminin 1932-1933'te Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin önerge görüşüldü.

İktidar partisi Rönesans Milletvekili Anne Genetet'in birçok milletvekiliyle teklif ettiği önergenin görüşmelerinde, 2 "hayır" oyuna karşı 168 "evet" oyu kullanıldı. Böylelikle Fransız meclisi Holodomor'u "soykırım" olarak tanıdı.

Holodomor trajedisi

Ukraynaca Holodomor, "suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi" anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin, 1932-1933 döneminde, Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanımıştı.﻿