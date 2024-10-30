Az Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.10.2024 13:19

DSÖ'den İspanya'daki ölümcül sellerin ardından "iklim değişikliği" vurgusu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan şiddetli yağış ile fırtınanın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

DSÖ'den İspanya'daki ölümcül sellerin ardından "iklim değişikliği" vurgusu

Kluge, Valensiya özerk bölgesinde son 2 gündür etkili olan sel ve fırtınaya ilişkin, X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

"Valensiya bölgesinde şiddetli yağışların sebep olduğu ve 50'den fazla can kaybına yol açan ani seller sonrasında üye ülkemiz İspanya hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullanan Kluge, bazı bölgelerde bir ayda kaydedilen yağış miktarının, Valensiya'da tek bir günde görüldüğünü vurguladı.

Kluge, Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon'un, bunu "benzeri görülmemiş bir durum" olarak tanımladığını da aktardı.

Sağlık yetkilileri dahil acil müdahale ekiplerine minnettar olduklarını bildiren Kluge, Avrupa ve dünyada giderek daha düzensiz hale gelen hava olaylarının, iklim değişikliği ve kriziyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

Kluge, iklim değişikliğinin sağlığa etkilerinin, üye ülkelerle birlikte öncelikli ele alınması gereken bir sorun olduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya'daki sellerde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileklerimi ve müdahale ekiplerine dayanışmamı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış, su baskınları ve sellerden etkilenen bölgedeki ilçelerde en az 51 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirilmişti.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

ETİKETLER
İspanya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Sıradaki Haber
İsrail, son saldırılarında Gazze Şeridi’nde 8 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Türkiye'den İspanya'ya başsağlığı mesajı
14:17
Bakan Tekin: Öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
14:04
Türkiye ile Umman arasında yükseköğretim alanında iş birliği
14:00
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da asırlık yüzlerce zeytin ağacını kesti
13:54
Kırsal kalkınmada 397 milyon lira hibe sağlanacak
13:50
72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel, deprem yönetmeliklerine göre yapılmamış
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
Aksaray'da yürekleri ısıtan görüntü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ