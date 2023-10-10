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Dünya
AA 10.10.2023 12:37

DSÖ: Tıbbi malzemeleri Gazze'ye ulaştırabilmek için insani koridor açılmalı

DSÖ, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

DSÖ: Tıbbi malzemeleri Gazze'ye ulaştırabilmek için insani koridor açılmalı
[Fotograf: Reuters]

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