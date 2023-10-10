Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2023 12:16

Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik baskınlar yapıldı

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları"na (Reichsbürger) yönelik baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik baskınlar yapıldı

Alman Haber Ajansının (DPA​​​​​​​) haberine göre, Münih Başsavcılığı, Wolfratshausen'de tutuklanan bir şüphelinin, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılması amacıyla Hırvatistan'dan ateşli silah almayı planladığını itiraf ettiğini duyurdu.

Çok sayıda eyaletteki baskınlarda, şüphelilerin kaldıkları ev ve dairelerde aramalar yapıldığı, zanlıların gözaltına alındığı ifade edildi.

​​​​​​​Aralık 2022'de operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan "İmparatorluk Vatandaşları" üyelerinin, terör örgütü mensubu olmak suçlamasıyla yargılanacakları açıklanmıştı.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı, iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

ETİKETLER
Almanya Darbe
Sıradaki Haber
İsrail polisi, Hamas’a ait ve bağış toplamak için kullanılan kripto para hesaplarını dondurduğunu duyurdu.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Kars'ta köye inen boz ayı ve yavruları 3 kişiyi yaraladı
13:08
Adıyaman'da terör operasyonu: 5 gözaltı
13:05
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 770'e çıktı
12:47
Gaziosmanpaşa'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 2 ölü
12:45
Mersin'de 785 sikke ve 32 tarihi obje ele geçirildi
12:38
DSÖ: Tıbbi malzemeleri Gazze'ye ulaştırabilmek için insani koridor açılmalı
Doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor
Doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor
FOTO FOKUS
İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ