Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2023 12:12

BM: Gazze'de 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabileceğini ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini duyurdu.

BM: Gazze'de 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
[Fotograf: Reuters]

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiğini belirterek Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldığını ve Gazze'ye yönelik İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini kaydeden Laerke, bu durumun 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

Basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de taraflar arasındaki şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Jasarevic, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Son Dakika İsrail Gazze Filistin Devleti Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
UNICEF ve DSÖ'den kırmızı alarm: Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti, durum kötüleşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Kars'ta köye inen boz ayı ve yavruları 3 kişiyi yaraladı
13:08
Adıyaman'da terör operasyonu: 5 gözaltı
13:05
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 770'e çıktı
12:47
Gaziosmanpaşa'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 2 ölü
12:45
Mersin'de 785 sikke ve 32 tarihi obje ele geçirildi
12:38
DSÖ: Tıbbi malzemeleri Gazze'ye ulaştırabilmek için insani koridor açılmalı
Doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor
Doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda kamp yapmayı tercih ediyor
FOTO FOKUS
İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ