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Dünya
AA 10.10.2023 12:22

Gazze yakınlarındaki İsrail kenti Rahat Belediye Başkanı: Devlet bizi terk etti

İsrail’in güneyindeki Rahat şehrinin Belediye Başkanı Ata Ebu Medigam, dördüncü gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında sığınakları olmadığını ve devletin kendilerini terk ettiğini söyledi.

Gazze yakınlarındaki İsrail kenti Rahat Belediye Başkanı: Devlet bizi terk etti

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne komşu İsrail kentlerinden Rahat’ın Belediye Başkanı Medigam, kentteki duruma ilişkin İsrail Ordu Radyosu’a konuştu.

İsrailli yerel yetkili, Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Rahat’ta 19 İsraillinin hayatını kaybettiğini, onlarca yaralı olduğu kaydetti.

Bölgeye çok sayıda füze atıldığına işaret eden Medigam, sivillerin güvenliğine yönelik ihmaller nedeniyle İsrail yönetimini suçlayarak, "Kamuya açık mobil sığınaklarımız yok, devlet bizi terk etti" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze’den İsrail kentlerine düzenlenen roket saldırıları nedeniyle tehlike altında bulunan noktalarda uyarı sirenlerini devreye sokarak sivillerden sığınaklara saklanmalarını istiyor.

Gazze sınırına 35 kilometre mesafedeki Rahat kentinde, nüfusun çoğunluğunu İsrail vatandaşı bedeviler oluşturuyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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