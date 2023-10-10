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Dünya
AA 10.10.2023 12:18

Filistin yönetiminden Gazze Şeridi'ne acil gıda ve tıbbi malzeme sağlanması çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne elektrik ve suyu kesmesinin ardından acil gıda ve tıbbi malzeme girişi sağlanmasını istedi.

Filistin yönetiminden Gazze Şeridi'ne acil gıda ve tıbbi malzeme sağlanması çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimi, bu yıkıcı savaşı, akan kanı ve zorla yerinden edilmeleri durdurmak için tüm dünya liderleriyle yoğun temaslar kurdu ve kurmaya devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tüm sınır kapılarını kapattığına işaret eden Şeyh, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne acilen gıda ve tıbbi malzeme girişi sağlanmasını talep ettiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını, bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz da dün yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su akışının kesildiğini açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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