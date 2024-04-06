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Dünya
AA 06.04.2024 20:11

DSÖ: Şifa Hastanesi'nde işlevselliği sağlamak dahi imkansız görünüyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'nde kısa vadede minimum işlevselliği sağlamanın dahi imkansız göründüğünü belirtti.

DSÖ: Şifa Hastanesi'nde işlevselliği sağlamak dahi imkansız görünüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan DSÖ ve ortaklarının, bir zamanlar Gazze'deki sağlık sisteminin omurgası olan ve İsrail'in son baskınının ardından insan mezarlarının bulunduğu boş yapı haline gelen Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti.

DSÖ ekibinin görev sırasında en az 5 ceset gördüğünü belirten Ghebreyesus, "Hastane içindeki binaların çoğu büyük ölçüde yıkılmış, varlıkların çoğu hasar görmüş veya küle dönmüş. Kısa vadede minimum işlevselliği yeniden sağlamak dahi imkansız görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, geriye kalan binaların gelecekte kullanılması için güvenli olup olmadığını tespit noktasında mühendislerden oluşan bir ekibin geniş çaplı değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

DSÖ ve ortaklarının, Şifa Hastanesi'ndeki temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik son çabalarının karşılık bulmayacağını vurgulayan Ghebreyesus, Gazze'deki mevcut sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'de kıtlığın yaşandığını ve salgın hastalıkların yayıldığını ifade ederek, burada insani yardımların engelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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