Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2024 19:39

Mısır medyası: Gazze'de ateşkes müzakereleri yarın yeniden başlayacak

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtildi.

Mısır medyası: Gazze'de ateşkes müzakereleri yarın yeniden başlayacak

"Kahire el-İhbariyye" televizyonunun Mısırlı üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda yoğun şekilde diplomatik temasların yapıldığı kaydedildi.

Haberde, "Kahire, Gazze'de huzurun sağlanması konusunda yarın (pazar) toplantılara ev sahipliği yapacak." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelere CIA Direktörü Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail heyeti ile Hamas'ın önde gelen isimlerinden oluşan bir heyetin katılacağı bilgisine yer verildi.

Mısır'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine katılmak için yarın Kahire'ye gideceği bildirilmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:36
Çin'de tatilde ülke içi seyahatler salgın öncesi seviyeyi aştı
20:25
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
20:16
İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti
20:13
DSÖ: Şifa Hastanesi'nde işlevselliği sağlamak dahi imkansız görünüyor
19:39
İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefonda görüştü
19:15
ABD ve Çin'den ekonomik alanda yeni ortak adımlar
Filistinliler, İsrail'in yıktığı tarihi Gazze Ulu Cami'de Ramazanın son günlerini ibadet ederek geçiriyor
Filistinliler, İsrail'in yıktığı tarihi Gazze Ulu Cami'de Ramazanın son günlerini ibadet ederek geçiriyor
FOTO FOKUS
"Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı
"Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ