DSÖ, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da sağlık hizmetlerinin 133 kez hedef alındığını kayıtlara geçirdi

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan'ın güneyindeki en yoğun travma hastanelerinden biri olan Tibnin Devlet Hastanesi yakınında 12 ve 14 Nisan tarihlerinde yaşanan iki saldırı nedeniyle yerleşkenin hasara uğradığına değinen Ghebreyesus, bu saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaralandığını ve acil servisin zarar gördüğünü belirtti.

Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydetti. Bu saldırılarda 88 kişi öldü ve 206 kişi yaralandı. 15 hastane ve 7 sağlık ocağı hasar gördü. 5 hastane ile 56 sağlık ocağı kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın güneyine insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığını vurgulayan Ghebreyesus, bunun da sağlık tesislerine desteği engellediğini ve insanların temel bakıma erişimini sınırladığına işaret etti.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık tesislerinin, çalışanlarının, ambulansların ve hastaların acilen korunması çağrısını yineliyorum. Hayat kurtaran hizmetlerin gecikmeden ve bakım sağlayanlar veya alanlar için risk oluşturmadan sunulabilmesi için Lübnan genelinde güvenli, sürekli ve engelsiz insani erişim sağlanmalı."

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 167'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu.