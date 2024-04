DSÖ, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni yıkmasına tepki gösterdi

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıları ile tamamen kullanılamaz hale getirdiği ve bugün çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail kuşatmasının ardından hastanenin harabeye dönmüş halinin fotoğrafını paylaşan Ghebreyesus, "Tekrar ediyorum. Hastanelere saygı gösterilmeli ve korunmalı. Hastaneler savaş alanı olarak kullanılmamalı." yazdı.

Al-Shifa hospital in #Gaza this morning, following the end of the latest Israeli siege.



I repeat: hospitals must be respected and protected; they must not be used as battlefields. pic.twitter.com/gcABzSxrqx