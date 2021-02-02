DSÖ ekibinden Peter Daszak, heyetin Hubey eyaletinde hayvan sağlığından sorumlu personelle bir araya geldiğini ve detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Heyet, virüsün kökenini araştırmak için başlattığı saha çalışmalarında Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi ve Wuhan Jinyintan Hastanesinde incelemelerde bulunmuştu.

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Daha önce izin çıkmamıştı

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Daha sonra, ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Çin, ABD'nin soruşturma talebini reddetmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.