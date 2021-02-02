Minneapolis'te Floyd'un ölümünün ardından kritik öneme sahip bir karar geldi.

Polislerin gövde kameralarını görev sırasında kapatmaları yasaklandı.

Minneapolis’te, polisin aşırı şiddet kullandığına yönelik şikayetlerde kanıt niteliğindeki görüntülerin kaydının alınmaması "görevi suistimal" olarak değerlendirilecek.

Emniyet Müdürülüğü "Hemşehrilerimiz ve polis güçleri, topluluğumuz içindeki kritik asayiş olaylarını anlamada kamera görüntülerinin ne kadar önemli bir rolü olduğunu anlamıştır" açıklaması yapıldı.

Belediye Başkanı Jacob Frey ve Emniyet Müdürü Medaria Arradondo, geçen ay polis memurları hakkında disiplin soruşturması açılabilmesini kolaylaştıran bazı yönetmelik değişikliklerini duyurmuştu.

Floyd'un ölümü fitili ateşlemişti

Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polisin 8 dakika süreyle boynuna diziyle basarak gözaltına alması sonucu hayatını kaybeden Floyd'un son anlarının yoldan geçen vatandaşların kameralarına yansıması, ülke genelinde sistematik ırkçılığa ve polis şiddetine karşı haftalar süren protestoların fitilini ateşlemişti.

