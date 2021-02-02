Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 114 kişide COVID-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 228 bin 85'e yükseldi.

Son 1 günde 861 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 57 bin 981'e çıktı.

COVID-19 sebebiyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 322 olduğu, bunlardan 2 bin 350'sinin entübe edildiği açıklandı.

Aşı olanların sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı

Ülkede 1 milyon 935 bin 356 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 532 bin 562 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece toplam 2 milyon 467 bin 918 doz aşı yapılmış oldu.