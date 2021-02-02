Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da son 24 saatte 861 can kaybı
Almanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 861 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 57 bin 981'e yükseldi.
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 114 kişide COVID-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 228 bin 85'e yükseldi.
Son 1 günde 861 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 57 bin 981'e çıktı.
COVID-19 sebebiyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 322 olduğu, bunlardan 2 bin 350'sinin entübe edildiği açıklandı.
Aşı olanların sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı
Ülkede 1 milyon 935 bin 356 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 532 bin 562 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Böylece toplam 2 milyon 467 bin 918 doz aşı yapılmış oldu.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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