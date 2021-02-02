Fransa'da İslam karşıtı saldırıların yanı sıra Müslümanları hedef alan yasa tasarısı hazırlandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin geçen yıl hazırladığı tasarı, Fransa'daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İşte 5 soruda o tepki çeken yasa tasarısı ve cevapları:

Yasa tasarısının ismi neden tartışılıyor?

Tasarı, önceleri "İslamcı Ayrımcılıkla Mücadele Yasası" olarak adlandırıldı. Ancak büyük tepki çeken düzenlemenin bu isimle Anayasa'ya aykırı bulunabileceği savunuldu. Bu nedenle ismi, "Cumhuriyet Değerlerini Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirildi.

Yasa tasarısı neden tepki çekiyor?

Yasanın, İslam'ı hedef aldığı ve Paris yönetiminin ortaya attığı "Fransa İslam'ı" kavramını dayatmaya çalıştığı belirtiliyor. Tasarıya başta Müslümanlar ve diğer dinlerin temsilcileri ile; ülkedeki bazı bilim insanları, hukukçu ve siyasetçiler tepki gösterdi.

Yasa tasarısı neleri öngörüyor?

Düzenleme uyarınca dernekler kolayca feshedilebilecek. Herhangi bir derneğin başkanının hukuka aykırı açıklamaları bile kapatmaya gerekçe sayılabilecek. Camilere yurt dışından gelen din görevlileri ve fonlar denetlenecek. Bunlara dair iznin, Paris yönetiminin politikasına göre şekillenebileceği öne sürülüyor. İnternet üzerinden ifşa ve eylem suçlarının kapsamı genişletilecek. Evde eğitim istisnalar dışında yasaklanacak.

Yasa tasarısı Fransa anayasasına aykırı mı?

Fransa'da muhalefet ve birçok hukukçu düzenlemeye karşı. Tasarının, Fransa'da din ve devlet işlerini ayrıştıran laiklik ilkesine aykırı olduğu ifade ediliyor. Dinlerin, özellikle Müslümanların kontrol altına alınmaya çalışıldığı iddialar arasında.

Tasarı bu haliyle Meclis'ten geçer mi?

Tasarıya ilişkin şimdiden bin 700 revizyon sunuldu. Düzenleme, Ulusal Meclis'ten geçse de yasalaşması ve uygulanmasının zaman alacağı söyleniyor.