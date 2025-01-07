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Dünya
AA 07.01.2025 06:19

DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocukların savaşın bedelini hayatlarıyla ödediğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'de Aralık 2024'te doğan bebeklerin, ilk belirlemelere göre 7'sinin hipotermi sebebiyle yaşamını yitirdiğini ve daha fazlasının tehlike altında olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Her çocuk sağlıklı ve güvenli bir hayata başlamayı hak ediyor. Ancak Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus paylaşımında, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.

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