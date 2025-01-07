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Dünya
AA 07.01.2025 06:09

Venezuela'da muhalefetin başkan adayı, ülkeye ayak bastığı anda gözaltına alınacak

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'in ülkeye ayak basması halinde gözaltına alınacağını duyurdu.

Venezuela'da muhalefetin başkan adayı, ülkeye ayak bastığı anda gözaltına alınacak

Ülkesinde basına açıklamalarda bulunan Cabello, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınıp yargıya teslim edileceğini belirtti.

Bakan Cabello, "Onu memnuniyetle karşılayacağım. Sayın Gonzalez, Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacağını ve yargılanacağını biliyor." ifadesini kullandı.

Cabello, 28 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanı seçiminin ardından farklı uyruklardan 125 kişinin "terörist komplolarla" bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Venezuela'nın barış içinde olduğunu dile getiren Cabello, huzuru bozmak isteyenlere izin vermeyeceklerini ve güvenlik güçlerinin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Gonzalez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "10 Ocak'ta Venezuela halkının egemen iradesiyle başkomutan rolünü üstlenmeliyim" ifadesini kullandı.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'te düzenlenen devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonu adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'a ziyarette bulunmuştu.

Muhalif lider Maria Corina Machado ise Venezuela halkına 9 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini protesto etmesi için kapsamlı çağrıda bulunmuştu.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

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