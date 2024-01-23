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Dünya
AA 23.01.2024 18:09

DSÖ: Gazze'de sivillerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı "cehennem koşulları" sona ermeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sivillerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı "cehennem koşullarının" sona ermesi çağrısında bulundu.

DSÖ: Gazze'de sivillerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı "cehennem koşulları" sona ermeli
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Sadece 3 ayda Gazze'de, her 10 kişiden 7'sinin kadın ve çocuk olduğu 25 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ghebreyesus, Gazze'de 1,7 milyon kişinin yerinden edilmesi ve yaşayacak güvenli bir yerinin olmamasının "tamamen bir trajedi" olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının dün Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine ulaştığını ve 19 bin litre yakıt dağıttığını hatırlatarak, hastaneye giden yolların büyük hasar gördüğünü aktardı.

Gazze'deki hastanede görev yapan ve çoğunluğu gönüllü olan sağlık çalışanlarının sayısında ciddi bir artış olduğuna işaret eden Ghebreyesus, bu sağlık görevlilerine "hayranlık duyduğunu" vurguladı.

"Gazze'nin kuzeyinde hastanelerin yalnızca 3'te 1'i zar zor çalışır durumda." ifadesini kullanan Ghebreyesus, yaralıların tamamını tedavi edecek uzman tıbbi personelin yanı sıra yeterli yakıt, tıbbi malzeme, temiz su ve gıda bulunmadığını belirtti.

Ghebreyesus, "(Gazze'de) Siviller ve sağlık çalışanlarının yaşadığı bu cehennem koşulları sona ermeli. Derhal ateşkes." ifadelerine yer verdi.

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