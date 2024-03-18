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Dünya
AA 18.03.2024 17:38

DSÖ: Gazze'de daha fazla gıda girişine izin verilmezse 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü, çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişinin risk altında kalacağını bildirdi.

DSÖ: Gazze'de daha fazla gıda girişine izin verilmezse 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan kıtlık ve bunun getireceği tehlikelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de yaşanan açlığın "kahredici" olduğunu ve kıtlık yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiren Ghebreyesus, bunun kısa ve uzun vadede sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze'de nüfusa yetecek kadar gıdanın mevcut olduğunu ve yetersiz beslenmenin nadir görüldüğünü kaydetti.

"Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor, daha fazla kişi hasta. Çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde bir milyondan fazla kişi risk altında." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu durumu tersine çevirmenin tek yolunun "barış" olduğunu ifade etti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde, yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

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