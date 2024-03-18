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Dünya
AA 18.03.2024 16:46

Filistin Esirler Heyeti: İsrail, Filistinli tutuklulara baskılarını ramazanda iki katına çıkardı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail’in, ramazan ayının başından bu yana cezaevlerinde kadın ve erkek mahkûmlara yönelik baskıyı iki katına çıkardığını duyurdu.

Filistin Esirler Heyeti: İsrail, Filistinli tutuklulara baskılarını ramazanda iki katına çıkardı

Filistin Esirler Heyeti Başkanı Faris, yaptığı yazılı açıklamada, “İşgal devleti İsrail’in Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), Filistinli tutuklara baskılarını ramazan ayının başından itibaren iki katına çıkardı. Mahkumların durumları herkesin hayal edebileceğinden daha tehlikeli hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Faris, cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik şiddetli darp, aşağılama, hakaret, Kur’an-ı Kerim mushaflarına el koyma gibi uygulamaların arttığına dikkati çekerek, tüm bunların İsrail hükümetinin koruması altında yapıldığına vurgu yaptı.

ŞABAS’ın geçici Müdürü Koby Yaakobi’nin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e yakın olduğunu belirten Faris, Yaakobi’nin bu göreve asaleten atanmak için mahkumların onuru, sağlığı ve yaşamları pahasına Ben-Gvir’e olan sadakatini kanıtlamaya çalıştığını kaydetti.

Faris, Filistinli mahkumlara yönelik intikam politikası yürütüldüğüne dikkati çekerek, “Özellikle tutukluların sağlığını etkileyen intikam politikalarının devam etmesiyle tutukluların hayatları gerçek anlamda tehdit altına girerken, koşullar herkesin hayal edebileceğinden daha tehlikeli hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın mahkumlara uygulandığına işaret edilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 630'a yükseldiği belirtilmişti.

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