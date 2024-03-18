İsrail, Şifa Hastanesi'nde Al Jazeera muhabiri dahil birçok gazeteciyi alıkoydu

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nde Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul dahil birçok gazeteciyi feci şekilde darbetti. İsrail güçleri, elleri ve gözlerini bağladığı gazetecileri alıkoydu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Şifa Hastanesi'ndeki muhabirinin İsrail güçlerince alıkonulduğunu doğruladı.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.