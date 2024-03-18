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Dünya
AA 18.03.2024 14:51

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'li Senatör Schumer'in sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'li Senatör Schumer'in sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi

Katz, İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a ait radyoda katıldığı bir programda, Washington ile Tel Aviv arasındaki gerilime ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'li Senatör Schumer'in Netanyahu'yu hedef alan sözlerinin sorulması üzerine Katz, "bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Katz, İsrail'de seçim çağrısı yapan Schumer'in eskiden Tel Aviv'in dostu olduğunu dile getirerek, "Biz demokratik bir ülkeyiz. Başbakan 61 ve üzeri çoğunluğa sahip olduğu sürece İsrail devletinin hükümetidir." ifadesini kullandı.

Schumer, 14 Mart'ta Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, Schumer'in açıklamasına tepki göstererek İsrail'de seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin kendi işi" olduğunu ve seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmanın uygun kaçmadığını belirtmişti.

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