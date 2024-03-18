İsrail basını, esir takası müzakeresinin doğrudan Hamas lideri Sinvar'la yürütüleceğini iddia etti

Gazetenin haberinde, esir takasına ilişkin müzakerelerin arabulucular olmaksızın doğrudan Gazze'de bulunduğu tahmin edilen Sinvar ile yürütüleceği iddia edildi.

Haberde, Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar ile esir takası müzakerelerinin en az 2 hafta sürmesinin beklendiği, ateşkes ve esir takasına ilişkin öneriler üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının ise 24 ila 36 saat sürebileceği belirtildi.

Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyeti müzakereler için Doha'ya gidiyor

Haaretz gazetesi ayrıca, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki heyetin esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini kaydetti.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtildi.

Hamas, 14 Mart'ta, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.