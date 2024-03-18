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Dünya
AA 18.03.2024 13:44

Blinken, Kuzey'in "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'yi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'ye destek olmaya devam edeceklerini belirterek Pyongyang'ın balistik füze fırlatmasını kınadı.

Blinken, Kuzey'in "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'yi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Cho Tae-yul'ün, "Demokrasi Zirvesi"ne katılmak üzere başkent Seul'ü ziyaret eden Blinken ile bir araya geldiği bildirildi.

Blinken ve Cho'nun Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan arındırılmasına" yönelik taahhütlerini yineledikleri kaydedildi.

Pyongyang'ın balistik füze fırlatmasını kınayan Blinken ve Cho'nun Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını finanse eden yasa dışı kaynakların faaliyetlerinin engellenmesinde işbirliğini sürdürme sözü verdikleri belirtildi.

Bakanların "bu provokasyonların" Güney Kore, Japonya ve ABD arasındaki işbirliğini artıracağını vurguladıkları ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, zirve kapsamında ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile de bir araya geldi.

Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" adlı 11 gün süren ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlanmıştı.

Japonya ve Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin 3'üncü Demokrasi Zirvesi'nden hemen önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmişti.

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