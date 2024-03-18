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Dünya
AA 18.03.2024 13:30

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Bakanlığı ziyaret eden Stoltenberg'i törenle karşıladı.

Hasanov, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledikleri için NATO'ya teşekkür etti.

Azerbaycan ordusundaki reformlara değinen Hasanov, Stoltenberg'e işgalden kurtarılan bölgelerdeki mayın temizleme çalışmaları, imar ve ihya faaliyetleri ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi verdi.

Hasanov, NATO ile başarılı işbirliği yürüttüklerini, ilişkileri bundan sonra da geliştireceklerini söyledi.

Stoltenberg de Azerbaycan ordusunun barış misyonlarındaki profesyonelliğinden övgüyle bahsetti.

Azerbaycan'ın NATO ile ortaklık çerçevesinde diğer alanlardaki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile sıkı işbirliği Azerbaycan-NATO ilişkilerine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır." dedi.

Görüşmede, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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