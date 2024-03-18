Fransa, Rusya'daki seçimlerin "geçici işgal altındaki" Ukrayna topraklarında da yapılmasını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, kesin olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazanması değerlendirildi.

Açıklamada, seçimlerin "sivil topluma ve muhalefete artan baskı ortamında, özgür, çoğulcu ve demokratik koşullar sağlanmadan" yapıldığı bildirildi.

"Geçici Rus işgali altındaki" Kırım, Sivastopol ve Donetsk, Luhansk, Zaporijya ile Herson bölgelerinin bir kısmında "sözde seçimler" düzenlenmesinin kınandığı belirtilen açıklamada, Fransa'nın seçim sonuçlarını tanımadığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca Fransa'nın Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yinelendi.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.