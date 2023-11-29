Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2023 21:39

DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz" dedi.

DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi

Ghebreyesus ve DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de çatışmalara 'insani ara' sürecinin uzatılmasını ve her iki tarafın rehine ile mahkumların serbest bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, "insani ara"nın DSÖ'nün Gazze'de tıbbi malzeme dağıtımını artırmasına ve Şifa Hastanesi'ndeki hastaları Gazze'nin güneyindeki hastanelere nakletmesine olanak sağladığını belirtti.

Ghebreyesus, "insani ara"nın ilk 3 gününde DSÖ'nün Gazze'deki deposuna 121 palet sağlık malzemesi iletildiğini söyleyerek, "Bunların yaklaşık 90 bin kişinin tedavisi için yeterli ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

DSÖ'nün en büyük kaygısının Gazze'deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarını desteklemek olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze'de 36 hastaneden sadece 15'i hizmet verecek durumda. Çalışan hastaneler tamamen dolu durumdalar. Gazze'de kalan sağlık sistemi kapasitesi korunmalı, desteklenmeli ve genişletilmeli. Gazze'deki insanların sağlık ihtiyaçları önemli derecede arttı ancak artık hastane ve aile sağlığı merkezleri üçte bir kapasiteyle hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

"El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 7 bin litre yakıt ulaştırdık"

Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze'deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarını desteklemek için elinden geleni yaptığının altını çizdi.

"'İnsani ara'nın başladığı 24 Kasım'dan bu yana Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere hiç yakıt gitmediği belirtiliyor. DSÖ'nün yardımları Gazze'nin tamamına ulaşıyor mu? Ulaşmıyorsa bunun önündeki engel nedir?" sorusunu yanıtlayan DSÖ Filistin Temsilcisi Peeperkorn, "Son birkaç gündür Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile Gazze'nin kuzeyinde önemli çalışmalar yaptık. DSÖ öncülüğündeki bir misyon bugün El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 7 bin litre ve Sahaba Hastanesi'ne 3 bin 500 litre yakıt ulaştırdı. Yarın Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt ulaştırma planımız var. Umarım buna devam edebiliriz" diye konuştu.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Gaz ve yakıt taşıyan 7 tır daha Gazze Şeridi'ne ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
Araştırmacılar, 6 gezegenin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi keşfetti
22:44
İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
22:42
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in zorla boşalttığı Gazze'deki Nasr Hastanesi'nde kalan 5 çocuk öldü
22:38
Gazze Belediye Başkanı: İsrail, Gazze Kent Arşivi'ndeki belgeleri yok etti
22:40
Avcılar'da binanın istinat duvarı yağışın da etkisiyle çöktü
Hamas, İsrailli esirleri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
Hamas, İsrailli esirleri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
FOTO FOKUS
Asma köprü şiddetli yağıştan böyle yıkıldı
Asma köprü şiddetli yağıştan böyle yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ