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Dünya
AA 29.11.2023 21:21

İsrail Genelkurmay Başkanı “insani aranın” ardından Gazze’ye yönelik saldırı planını onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin “insani ara” sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı planını onayladığı bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı “insani aranın” ardından Gazze’ye yönelik saldırı planını onayladı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Halevi'nin Güney Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Burada üst düzey komutanlarla görüşen Halevi’nin 24 Kasım’da başlayan “insani ara” sonrası Gazze’ye yönelik saldırı planına onay verdiği ifade edildi.

Halevi’nin burada yaptığı konuşmada, “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve bir sonraki aşamaya hazırız” ifadesini kullandığı kaydedildi.

Gallant’tan "İsrail ordusunun Gazze’ye saldırıya hazır olduğu" açıklaması

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Gazze’deki esirlerin getirilmesi için istihbarat birimi yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı.

Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı. Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda “insani aranın” en az 2 gün daha uzatılması için görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

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