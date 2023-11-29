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Dünya
AA 29.11.2023 20:46

Hamas: İsrailli Bakan'ın yerleşim birimlerini destekleme önerisi saldırganlığın devamıdır

Hamas, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimlerini güçlendirmek için büyük bütçeler ayırma önerisini, "Filistin toprağına, halkına ve kutsallarına yönelik saldırıların devamı" olarak nitelendirdi.

Hamas: İsrailli Bakan'ın yerleşim birimlerini destekleme önerisi saldırganlığın devamıdır
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in, Batı Şeria'da işgal altındaki topraklarımızda yerleşim yerlerini genişletme teklifi, topraklarımıza, halkımıza ve kutsallarımıza yönelik Siyonist saldırganlığın bir devamıdır" ifadesi kullanıldı.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'in önerisinin, yasa dışı yerleşim yerlerini reddeden ve suç sayan uluslararası hukukun hiçe sayılması olarak değerlendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal hükümetinin topraklarımızdaki yerleşim projelerini genişletmeye devam etmesinin önüne geçilebilmesi için güçlü ve ciddi uluslararası duruş gerekmektedir. İsrail'in bu politikası ateşe benzin dökmek mahiyetindedir."

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletme çabalarının Filistin halkının kararlılığı ve direnişi karşısında başarısız olacağı vurgulandı.

İsrail'in 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesi"

İsrail hükümeti, 27 Kasım'da Gazze’deki saldırıları için 8 milyar dolarlık ek bütçeyi onaylamıştı.

Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini destekleyen aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de Gazze’deki çatışmaların yüksek maliyetine rağmen yerleşim yerleri için yüz milyonlarca şekelin bütçeye eklenmesinde ısrar etmişti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış), hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Yahudi yerleşim yerlerine fon ayrılmasını eleştirmişti.

Yerleşim karşıtı sivil toplum kuruluşu, İsrail hükümetinin, Gazze'ye yönelik saldırlar devam ederken işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim birimlerine para aktarmasını "gece hırsızlığı" olarak yorumlamıştı.

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