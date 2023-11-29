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Dünya
AA 29.11.2023 21:31

Gaz ve yakıt taşıyan 7 tır daha Gazze Şeridi'ne ulaştı

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın daha ulaştığı bildirildi.

Gaz ve yakıt taşıyan 7 tır daha Gazze Şeridi'ne ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, "insani ara" süreci kapsamında bölgeye ulaşan yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne bugün yardım taşıyan 200 tırın giriş yapacağını aktaran Ebu Muhsin, bunlar arasında gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın da olduğunu belirtti.

Gaz yüklü 4 ve 150 bin litre dizel yüklü 3 tırının yanı sıra yardımların su, gıda ve ilaçtan oluştuğunun altını çizen Ebu Muhsin, bugünkü 200 tırla birlikte "insani aranın" başladığı 24 Kasım'dan bu yana Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan tır sayısının 1200'e ulaştığını ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki, çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) başlamıştı.

Hamas, "insani aranın", esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

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