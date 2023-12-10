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Dünya
AA 10.12.2023 15:58

DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladıklarını duyurdu.

DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık durumuna ilişkin DSÖ Yürütme Kurulunca düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı.

Çatışmaların Gazze'deki sağlık durumu üzerindeki etkisinin felaket boyutunda olduğunu kaydeden Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 17 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve bunlar arasında 7 bin çocuğun da olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de 46 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki nüfusun neredeyse tamamı bulabildikleri her yerde sığınacak yer bakıyor. Ancak Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil. Gazze’de sağlık sistemi zor durumda ve çöküyor. 36 hastaneden yalnızca 14'ü kısmi olarak hizmet veriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık. İsrail'de ise sağlık hizmetlerine yönelik 60 saldırıyı doğruladık" dedi.

Sağlığın hiçbir zaman hedef olmaması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, hayatını kaydeden 100'den fazla Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ personeli için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "kritik yardımların Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaç sahibi kişilere ulaşması için kalıcı ve acil insani ateşkes çağrısını" desteklediklerini vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze halkının sağlığını gerçekten korumanın ve geliştirmenin tek yolu ateşkestir. BM Güvenlik Konseyinde 8 Aralık'ta ateşkes konusundaki kararın veto edilmesinden derin üzüntü duyuyorum" dedi.

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