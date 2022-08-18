DSÖ'nün maymun çiçeği teknik sorumlusu Rosamund Lewis çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, insandan hayvana bulaştığı bildirilen ilk vakadır ve bunun bir köpekte ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz" dedi.

Epidemiyologlar bu tür bir bulaşmanın mümkün olduğunun farkındaydı, bazı halk sağlığı kurumları zaten enfekte olanlara “evcil hayvanlarından izole etmelerini” tavsiye ediyor, ancak geçen haftaya kadar belirli bir örnek belgelenmemişti.

DSÖ'nün acil durum direktörü Mike Ryan, Fransa'da iki erkeğe ait köpeğin enfekte olmasının beklenmedik bir durum olmadığını kabul ederken, “olmasını istemediğimiz şeyin, hastalığın bir türden diğerine geçmesi ve sonra o türde kalması. Yeni bir tür içinde hareket ediyor çünkü o zaman virüs adapte olabiliyor ve daha sonra bu yeni türe adapte olmak gelişmeye teşvik ediliyor.” dedi.

Bununla birlikte, DSÖ küresel bulaşıcı tehlikeye hazırlık direktörü Sylvie Briand, henüz alarm için bir neden olmadığını savundu. “Bu ilk kez oluyor, yani bu, köpeklere bulaşabileceği anlamına geliyor, ancak bu, köpeğin hastalığı bulaştırıp diğer köpeklere bulaştırabileceği veya enfekte olması durumunda köpeğin bir insanı yeniden enfekte edebileceği anlamına gelmiyor” dedi.