Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DSÖ Direktöründen "delta" açıklaması: Baskın varyant olmasını bekliyoruz
[Fotoğraf: AFP]
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Delta varyantı halihazırda 104'ten fazla ülkede görüldü. Kısa süre içinde dünyada baskın varyant olmasını bekliyoruz" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Delta varyantı halihazırda 104'ten fazla ülkede görüldü. Kısa süre içinde dünyada baskın varyant olmasını bekliyoruz" dedi.
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