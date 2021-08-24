Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'i hızla ele geçirmesi sonrası ülkedeki son durumla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmed el-Mandhari, "DSÖ'nün şu anda ülkede yalnızca 1 hafta yetecek kadar malzemesi var. Dün bu malzemelerin yüzde 70'i sağlık kuruluşlarına teslim edildi" dedi.

Mandhari, Dubai'de depolanan 500 metrik ton ilaç ve malzemenin, ticari uçuş kabul etme kapasitesine sahip olmayan Kabil Havalimanı'ndaki kaotik tahliye çalışmaları nedeniyle teslim edilemediğini söyledi.

Mandhari, "Tahliye edilenleri almak için boş uçaklar gönderen ülkeler yardım edebileceklerini düşünmüyor" dedi.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) pazar günü, ortaklaşa malzeme göndermek için güvenilir ve sağlam bir insani hava köprüsünün derhal kurulması çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son 1 ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.