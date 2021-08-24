Senegal'in başkenti Dakar'daki bir hapishanede yatan 79 yaşındaki Hissene Habre, yeni tip koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Çad'ın devrik lideri Habre, 6 Nisan 2020'de COVID-19 salgını ilk patlak verdiğinde 60 günlüğüne ev hapsine alınmış, ardından cezaevine geri gönderilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilmişti

Habre, Dakar'da kurulan Afrika Birliği özel mahkemesinde, görev yaptığı dönemde "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ülkesinde 1982'de darbeyle iktidara gelen Habre, 19 Nisan'da hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno tarafından 1990'da yine bir darbeyle devrilmişti.

Habre, sığındığı Dakar'da 2013'te hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanmış ve 20 Temmuz 2015'te ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.