Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte bin 570 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 4 hasta hayatını kaybetti.

Vakalardan 874'ü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 696'sı ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 914 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 358 bin 445'e yükseldi.

Aktif vaka 10 bini geçti

Aktif vaka sayısının 10 bini aştığı Filistin'de hastalardan 29'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da binin altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.