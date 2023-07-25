Açık 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2023 06:21

Dr. Sadık Ahmet ölümünün 28. yılında Batı Trakya'da anıldı

Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 28. yılında dualarla anıldı.

Dr. Sadık Ahmet ölümünün 28. yılında Batı Trakya'da anıldı

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekçi, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Ankara Batı Trakya Türk Birliği Derneği Başkanı Ahmet Salihoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu katıldı.

Merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet'in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trampa, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de yer aldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sadık Ahmet'in yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sadık Ahmet ile ilgili mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Dostluk Eşitlik Barış (DEB) kurucusu, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının, şehadetinin 28. senesinde bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Merhum Doktor Sadık Ahmet ömrünü Batı Trakya davasına adamış tam bir mücadele adamıydı. Baskı, tehdit ve her türlü zorluk karşısında yılmadan, korkmadan yürüdüğü bu haklı davasında asla geri adım atmadı. İnandığı değerler uğruna bedeller ödedi ve davasına olan sadakatiyle hepimizin gönlünde müstesna bir yer edindi. Batı Trakya Türk azınlığının bugüne dek elde ettiği kazanımlardan Doktor Sadık Ahmet ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin katkısı çok büyüktür. Vefatı sadece Batı Trakya için değil Türk dünyası için de büyük bir kayıp oldu. Soydaşlarımız meşru hak ve özgürlüklerine kavuşana kadar biz de bu mücadeleyi devam ettirmeye kararlıyız. Batı Trakyalı soydaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözüme kavuşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İkili görüşmelerimizde ve Yunanistan ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, uluslararası platformlarda Batı Trakya Türklerinin hak ve hukukunu savunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Batı Trakya Türkleri
Sıradaki Haber
UAEA Başkanı Grossi: Zaporijya yakınlarında mayınlar gözlemlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Trabzon'da sağanak ve heyelan: Evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
06:52
ABD'den İsrail Meclisi'ndeki yargı düzenlemesi onayına "talihsizlik" yorumu
06:39
Bilecik'te yedikleri yemekten zehirlenen 65 işçi hastanelik oldu
06:36
Tunus’ta orman yangınlarının gerçekleştiği bölgede yaşayanlar tahliye edildi
06:25
Kırgızistan'da Halk Kurultayı'nın statüsü ile ilgili kanun onaylandı
05:33
Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi
İsrail Meclisi önünde yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
İsrail Meclisi önünde yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ