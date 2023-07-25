Dr. Sadık Ahmet ölümünün 28. yılında Batı Trakya'da anıldı

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekçi, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Ankara Batı Trakya Türk Birliği Derneği Başkanı Ahmet Salihoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu katıldı.

Merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet'in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trampa, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de yer aldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sadık Ahmet'in yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sadık Ahmet ile ilgili mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Dostluk Eşitlik Barış (DEB) kurucusu, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının, şehadetinin 28. senesinde bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Merhum Doktor Sadık Ahmet ömrünü Batı Trakya davasına adamış tam bir mücadele adamıydı. Baskı, tehdit ve her türlü zorluk karşısında yılmadan, korkmadan yürüdüğü bu haklı davasında asla geri adım atmadı. İnandığı değerler uğruna bedeller ödedi ve davasına olan sadakatiyle hepimizin gönlünde müstesna bir yer edindi. Batı Trakya Türk azınlığının bugüne dek elde ettiği kazanımlardan Doktor Sadık Ahmet ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin katkısı çok büyüktür. Vefatı sadece Batı Trakya için değil Türk dünyası için de büyük bir kayıp oldu. Soydaşlarımız meşru hak ve özgürlüklerine kavuşana kadar biz de bu mücadeleyi devam ettirmeye kararlıyız. Batı Trakyalı soydaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözüme kavuşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İkili görüşmelerimizde ve Yunanistan ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, uluslararası platformlarda Batı Trakya Türklerinin hak ve hukukunu savunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.