Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü doktoru Miledis Almonte, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şoförünün keskin virajda kontrolü kaybetmesi üzerine aracın sulama kanalına düştüğünü belirtti.

Almonte, kazada 8 Haitili ve 1 Dominiklinin öldüğünü, yaralanan diğer 3 kişinin de Santiago De Los Caballeros şehrinde bir has tanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Görgü tanıkları, Haitili göçmenlerin çoğu zaman ülkeye giriş yaptığı Navarrete bölgesindeki kaza sırasında sedan tipi araçta 17 kişinin olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA