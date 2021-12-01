Başkent Lizbon'un yakınındaki Almada Garcia de Orta hastanesi, çocuk acil ve poliklinik bölümlerini kapattı.

Hastanenin kararı, bir doktorun COVID-19 Omicron varyantı için pozitif test almasının ardından geldi.

Hastane tarafından Reuters'a yapılan açıklamaya göre, birimlerin 14 gün kapalı kalmasına karar verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre hastane, enfekte doktorla etkileşime girdiğine inanılan 28 kişinin şu anda tecrit altında olduğunu, Portekiz genelinde 69 kişinin de diğer şüpheli Omicron taşıyıcılarıyla temas ettikten sonra karantinaya alındığını ve toplam sayının 97'ye ulaştığını kaydetti.

Salı günü testi pozitif çıkan Garcia de Orta doktoru, aynı zamanda üst düzey bir futbol kulübü olan Belenenses SAD'ın sağlık kadrosunda da görev yapıyor.

Sağlık yetkilileri, Pazartesi günü itibariyle ekipte doktorun yanı sıra 12 Omicron vakası daha tespit edildiğini söyledi.

Takımdaki bir sporcu, bu ayın başlarında ilk Omicron enfeksiyonlarından bazılarının tespit edildiği Güney Afrika'dan kısa süre önce döndü.