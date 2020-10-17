Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye Ermenistan Ordusu'nun düzenlediği roketli saldırı sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla sivil de yaralandı.

Gence'de siviller yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken geride birçok hikaye yarım kaldı. Taşların ve molozların arasında yarım kalan hayatlar biriside Nigar Askerova'nın hikayesi.

[Fotoğraf: TRT Haber | Roketli saldırıda evleri yıkılan Nigar ve ailesinin eşyaları]

TRT Haber ekibi, Nigar Askerova ve ailesinin saldırı sonucu yıkılan evinin önündeydi. Yaşanan kanlı saldırıyı gözler önüne serdi.

Yaşasaydı doğum gününü kutlayacaktı

15 yaşındaki Nigar'ın 18 Ekim doğum günüydü. Evinin yanına düşen füze sonucu Nigar ve ailesi yaşamını yitirdi. 6 kişilik aileden kimse kurtulamadı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

16 yaşını göremeyen Nigar, Ermenistan'ın kanlı saldırısında hayatını kaybetti ve geride anıları kaldı. Kimliği ise kırık bir şekilde evinin enkazında bulundu.