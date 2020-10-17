Siviller vuruldu. Çocuklar, bebekler katledildi. Dünya Azerbaycan'daki insanlık dramı karşısında sessiz kaldı.

Dünya liderleri, Ermenistan'ın Gence katliamıyla ilgili sessizliğe büründü

Uluslararası her gelişmede hemen sosyal medyada paylaşım yapan liderlerden bu kez herhangi bir paylaşım gelmedi.

Liderler açıklama yapmadı

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Batılı hiçbir lider Ermenistan'ın hukuka ve insan haklarına karşı saldırganlığı ile ilgili bir değerlendirme yapmadı.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına uluslararası kuruluşlar da sessizliğini korudu.

Sadece Birleşmiş Milletler Sözcüsü sivil kayıpları kınamakla yetindi.

Avrupa Birliği ise açıklamasında Ermenistan'ın adını vermeden, sivillerin hedef alınmamasını istedi.

Erivan yönetiminin sivillere yönelik saldırıları dünya basınında neredeyse hiç görülmedi.

Fransa taraflı gördü

Fransız basını ise gelişmeleri Ermeni yanlısı bir bakış açısıyla sundu. Haberlerde Karabağ Ermenistan'a ait toprakmış gibi bir imaj yaratıldı, olaylar tarihi

Batı medyası ise can kayıpları için sivil demekten kaçınmaya çalıştı.