Haber Giriş: Kaynak: AA
Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, anayasanın 109. maddesinin 24. fıkrası gereği Mirzeyev'e korgeneral rütbesi verilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:23
Son Haberler
- 17:19
- 17:02
- 17:02
- 16:44
- 17:25
Sıradaki Haber
Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz