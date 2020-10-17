Oyun oynayacak yaşta savaşın ortasında, enkazın altında kaldılar. Ermenistan'ın savaş füzelerinin hedefi oldular. Bir bebek, iki küçük çocuk, Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze ile hayatlarını kaybetti.

Ermenistan ordusu, sivillere yönelik katliamına bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden Gence'ye bir kez daha füzeli saldırı düzenlenirken onlarca ev yıkıldı, sivil can kayıpları yaşandı. Ölenlerin arasında bir bebek, iki de küçük çocuk bulunuyor.

Saldırı sonrasında kimi elleriyle kazdı enkazı, kimi çaresizce yakınlarını aradı. Enkaz alanına koşan yüzlerce kişi bir can kurtarma çabasındaydı. O beton yığınlarının altından küçücük cansız bendenler de çıkarıldı.

Yarın doğum günüydü

Hayatını kaybeden çocuklardan biri de 15 yaşındaki Nigar Asgerova. Nigar, doğum gününe bir gün kala hain saldırıda yaşamını yitirdi.

Ermenistan'ın sivil katliamından geriye, füzelerin darmadağın ettiği binalardan etrafa saçılan oyuncaklar kaldı.