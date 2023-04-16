Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2023 12:19

Doğu Afrika liderleri Sudan gündemiyle acil toplanıyor

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilmesi çabaları için acil toplantı kararı aldı.

Doğu Afrika liderleri Sudan gündemiyle acil toplanıyor
[Fotograf: Reuters]

IGAD Sözcüsü Nuur Mohamud Sheekh, yaptığı açıklamada, üye ülke liderlerinin bugün toplanarak Sudan'daki gelişmeleri masaya yatıracağını ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar sonrası Etiyopya, Kenya ve Somali gibi bölge ülkelerinin liderleri, çatışmaların durdurulması için çağrı yapmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, tarafların ülkenin yıkımını acilen durdurmasını ve uluslararası kamuoyunun ortak çaba göstererek çatışmaların durmasını sağlamasını istemişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde dün sabah ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
Güney Kore: Deniz sınırını geçen Kuzey Kore devriye botuna uyarı atışı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı yarın hizmete giriyor
12:27
Ukrayna: Rusya ile kapsamlı esir değişimi yapıldı
12:25
ALES sona erdi
12:31
Türkiye'nin zırhlı araçları yerli çelikle güçlenmeye başladı
12:11
Meteoroloji'den 9 il için 'gök gürültülü yağış' uyarısı
12:07
Güney Kore: Deniz sınırını geçen Kuzey Kore devriye botuna uyarı atışı yapıldı
Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı
Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı
FOTO FOKUS
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ